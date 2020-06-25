Названы самые популярные у школьников предметы на ЕГЭ

Больше 395 тысяч выпускников российских школ будут сдавать ЕГЭ по профильной математике. Этот предмет оказался самым популярным в этом году.

Всего его выбрали 395 307 человек. На втором месте идет ЕГЭ по обществознанию. Экзамен по этому предмету сдадут 348 217 выпускников.

Данные обнародовал Рособрнадзор. Также популярны физика, биология, история, химия, информатика, английский язык. Так, на ЕГЭ по физике зарегистрировалось 159 732 человека, по биологии — 146 726 школьников, по истории — 123 240 выпускников. Свои знания по химии проверят — 102 056 школьников, по информатике — 100 309 человек, по английскому — 98 532 человека.

Наименее востребованными в этом году предметами для сдачи в формате ЕГЭ стали литература и география. Экзамен по гуманитарному направлению сдадут 60 439 выпускников, по географии — 18 482 человека.

Напомним, что в этом году ЕГЭ сдают только те одиннадцатиклассники, которым его результат нужен для поступления в вуз. При этом от сдачи ЕГЭ отказались 10% тех, кто подал заявление.