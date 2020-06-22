В Москве построят деревянный многоэтажный дом

В Москве будут строить многоэтажный дом из дерева. Работы по его возведению запланированы на следующий год.

Здание будет построено построят по технологии CLT (cross-laminated timber). Ее суть заключается в том, что деревянные панели изготавливают из склеенных между собой слоев сплошного пиломатериала. Обычно они сделаны из хвойных пород древесины.

В настоящее время специалисты прорабатывают проект по строительству деревянных многоэтажек в Москве.

"Сейчас пока идет проектирование одного из домов. … В этом году мы закончим проектирование, получим экономику и после этого озвучим место, где будет стоять этот первый дом", — сообщил представитель застройщика.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в развитие столичных районов заложат "здоровый урбанизм"﻿.