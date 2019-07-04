В проект развития городских районов будут заложены принципы "здорового урбанизма", передаёт Интерфакс. В основе этих принципов лежит формирование благоприятного эмоционального, психологического и физического здоровья.
По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, в этом году одной из ключевых тем Урбанистического форума стала концепция так называемого "здорового урбанизма". Это концепция развития городских территорий, способствующая повышения комфортности проживания в мегаполисе.
Чиновник отметил, что концепция предполагает обустройство большого количества скверов и парков. А также активную работу по озеленению общественных пространств, создание большого количества пешеходных зон и велосипедных дорожек.
Как подчеркнул глава стройкомплекса, во многом эти стандарты уже заложены в принципы формирования кварталов реновации. "Уверен, что по ходу развития городских территорий эти нормы и стандарты могут совершенствоваться", — сказал Хуснуллин.
Фото: vk.com
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