В развитие столичных районов заложат "здоровый урбанизм"﻿

В проект развития городских районов будут заложены принципы "здорового урбанизма", передаёт Интерфакс. В основе этих принципов лежит формирование благоприятного эмоционального, психологического и физического здоровья.



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По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, в этом году одной из ключевых тем Урбанистического форума стала концепция так называемого "здорового урбанизма". Это концепция развития городских территорий, способствующая повышения комфортности проживания в мегаполисе.

Чиновник отметил, что концепция предполагает обустройство большого количества скверов и парков. А также активную работу по озеленению общественных пространств, создание большого количества пешеходных зон и велосипедных дорожек.

Как подчеркнул глава стройкомплекса, во многом эти стандарты уже заложены в принципы формирования кварталов реновации. "Уверен, что по ходу развития городских территорий эти нормы и стандарты могут совершенствоваться", — сказал Хуснуллин.

Фото: vk.com

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