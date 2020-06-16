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Эксперт: власти не смогут заставить людей ездить на работу к 6 утра

Общество

В Москве работодателям предложили перенести начало рабочего дня на 6-7 утра. Но людей будет трудно заставить вставать посреди ночи, чтобы добраться на работу.

Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН Владимир Ковальзон.

"Это что-то невероятное. Есть редкие врожденные жаворонки. У меня есть один такой коллега: чем раньше он встает, тем лучше он себя чувствует. Но это большая редкость, таких людей немного. Врожденные жаворонки, которые очень рано ложатся спать, в 7-8 вечера уже никакие. Такая особенность генетическая. И в семьях прослеживается обычно. Жаворонок подбирает себе и такую супругу, которая в одном ритме с ним живет. У них дети получаются по этим генам, которые тоже очень рано встают. А большинству, конечно, тяжело. Особенно зимой, когда поздно светает, вставать желательно после восхода солнца всегда, как мы, сомнологи, всегда учим всех, потому что именно солнечные лучи нормально запускают биологические часы", — считает эксперт.

Начать рабочий день позднее — более оптимальный вариант. Особенно если человеку предоставить выбор, в какое время приходить. Например, это может быть промежуток с 9 до 11 часов. Соответственно, их рабочий день будет заканчиваться в 18 — 20 часов.

"Это удобно. Потому что многие, особенно молодежь, поздно ложатся, вечером сидят за компьютерами, поздно встают. И для них этот режим привычный, он их не напрягает. Приезжает на работу, когда ему нужно. Зато голова работает. Поэтому они приспосабливаются. И руководители фирмы это поняли, совершенно правильно поступили, дали им более свободный режим. Это нормально. Мы это приветствуем", — отметил Ковальзон.

 

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