В Москве снизят стоимость проезда в метро

Стоимость проезда в московском метро станет ниже. Это один из способов спасти город от автомобильных заторов.

Цену на проезд снизят на одной из линий. Это случится в сентябре. Новый тариф будет действовать утром во внепиковый период. Как сообщает департамент транспорта Москвы, это попытка распределить нагрузку на городскую транспортную систему.

"Если результат позволит перераспределить нагрузку, подумаем о распространении этой практики на ряд других сильно загруженных перегонов", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что проект уже согласовал мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас вопрос прорабатывается с работодателями, которым предлагают скорректировать график рабочего дня. Предлагается начинать рабочий день не в 8-10 утра, а с 6-7 утра до полудня. Итогом всех этих мер должно стать сокращение автомобилей на дорогах.

Еще одной мерой разгрузки столичных дорог станет снижение стоимости проката велосипедов. Цена может упасть на треть до конца сезона.

Стоит отметить, что сейчас 64% опрошенных москвичей считают, что в период эпидемии самый безопасный вид транспорта — личный автомобиль. Однако резкий рост машин на дорогах приводит к загрязнению воздуха.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что жители Москвы устроили очереди за продлением проездных билетов.