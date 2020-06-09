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Россиян призвали избегать организации, быстро выдающие микрозаймы

Общество

Роспотребнадзор призвал россиян не иметь дел с организациями, выдающими микрозаймы в максимально короткие сроки, — в разгар пандемии коронавируса риск лишиться из-за быстрого кредита всех денег и имущества как никогда высок.

"Избегайте организаций, сотрудники которых хотят выдать вам заемные деньги очень быстро, "не отходя от кассы". По закону при обращении за кредитом вы имеете право знакомиться с условиями договора в течение пяти дней", — напоминают в Роспотребнадзоре.

Так, в течение пяти дней человек может хорошо подумать, нужен ли ему такой кредит, а также досконально изучить условия договора, посоветоваться с родными или специалистами. Кроме того, клиент офиса микрозаймов может попросить выдать ему подписанные индивидуальные условия договора — он имеет на это законное право.

Роспотребнадзор также напомнил россиянам о необходимости проверять микрофинансовые организации, в этом деле могут помочь госреестр МФО на сайте Центробанка, а также электронный справочник.

Помните, что оформление микрозайма под залог жилья запрещено по закону.

Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что россияне начали получать отказы в микрозаймах.

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