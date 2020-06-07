Россияне начали получать отказы в микрозаймах

В последнее время объем отказов микрофинансовых организаций существенно увеличился с составляет примерно 80%.

"Кредиторы резко ужесточили требования и доля отказов в зависимости от компании и сегмента, в котором она работает, варьируется от 70 до 85%. В прошлом году средний показатель был на уровне 70%", — сообщили РИА Новости со ссылкой на аналитиков финансового маркетплейса "Юником24".

Примечательно, что только 20% заемщиков могут подтвердить наличие у них работы и предоставить соответствующую справку о доходах.