В последнее время объем отказов микрофинансовых организаций существенно увеличился с составляет примерно 80%.
"Кредиторы резко ужесточили требования и доля отказов в зависимости от компании и сегмента, в котором она работает, варьируется от 70 до 85%. В прошлом году средний показатель был на уровне 70%", — сообщили РИА Новости со ссылкой на аналитиков финансового маркетплейса "Юником24".
Примечательно, что только 20% заемщиков могут подтвердить наличие у них работы и предоставить соответствующую справку о доходах.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.