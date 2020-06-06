Михаил Мишустин отметил рост интереса к изучению русского языка

На сайте кабмина опубликована телеграмма с поздравлениями от Михаила Мишустина. Премьер-министр поздравил россиян с днем русского языка, а также отметил большой интерес к его изучению в других странах.