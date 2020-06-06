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Михаил Мишустин отметил рост интереса к изучению русского языка

Общество

На сайте кабмина опубликована телеграмма с поздравлениями от Михаила Мишустина. Премьер-министр поздравил россиян с днем русского языка, а также отметил большой интерес к его изучению в других странах.

"С каждым годом в разных странах растёт интерес к его (русского языка — Прим. ред.) изучению, увеличивается число тех, кто хочет читать в оригинале произведения Чехова, Достоевского и Толстого, лучше узнавать нашу страну, её историю и традиции", — сказал Мишустин.

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