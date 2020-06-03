Переоформить билеты на рейсы "Аэрофлота" можно бесплатно в июне

Билеты, по которым россияне должны были лететь на рейсах "Аэрофлота" со 2 по 30 июня, можно поменять. Перевозчик не потребует за это дополнительной платы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Аэрофлот" отменяет сбор за переоформление приобретенных в период со 2 по 30 июня 2020 года билетов на перелеты по России. Пассажиры могут изменить даты путешествия без дополнительной платы вне зависимости от тарифа", — говорится в сообщении "Аэрофлота".

Как пояснили в компании, это сделано по причине сокращения рейсов и снижения перевозок. Поменять билеты нужно не позднее, чем за два дня до вылета по новым билетам. О процедуре переоформления билетов расскажут в контакт-центре перевозчика.

Ранее "Правда.Ру" писала, что "Аэрофлот" надеется возобновить международные рейсы уже к середине лета. В компании отметили, что это "оптимистичный прогноз", а говорить о конкретных сроках рано.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по авиаперевозке пассажиров. Главное требование - при перемещении по салону соблюдать дистанцию в полтора метра. А вот от "шахматной рассадки" решили отказаться, как и от уровня заполняемости салона.