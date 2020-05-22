Роспотребнадзор не стал принимать решение о рассадке пассажиров в шахматном порядке, также не были применены требования к заполняемости салона. Однако во время полета передвигаться по самолету можно только при соблюдении дистанции.
Из газеты "Известия" стало известно о том, что Росавиацией были приняты окончательные требования для отрасли авиации, в которых нет указанных выше правил.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.