В самолетах отказались рассаживать пассажиров в шахматном порядке

Роспотребнадзор не стал принимать решение о рассадке пассажиров в шахматном порядке, также не были применены требования к заполняемости салона. Однако во время полета передвигаться по самолету можно только при соблюдении дистанции.

Из газеты "Известия" стало известно о том, что Росавиацией были приняты окончательные требования для отрасли авиации, в которых нет указанных выше правил.