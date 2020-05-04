Российская авиакомпании "Аэрофлот" планирует возобновить международные рейсы уже к середине лета 2020 года.
Об этом сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова. Она отметила, что это "оптимистичный прогноз" и пока говорить о точных сроках ещё рано.
"Не исключено, что в дальнейшем появятся рекомендации и, возможно, даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами. Также мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость", — пояснила Спивакова.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.