В "Аэрофлоте" рассказали, когда возобновятся международные рейсы

Российская авиакомпании "Аэрофлот" планирует возобновить международные рейсы уже к середине лета 2020 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова. Она отметила, что это "оптимистичный прогноз" и пока говорить о точных сроках ещё рано.