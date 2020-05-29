Стаж работы медиков пересчитают из-за коронавируса

За два месяца работы с коронавирусными больными медики получат полгода стажа. Одни день работы в опасных условиях будет засчитываться за три.

Пояснения дали в министерстве труда.

"Например, фельдшер скорой помощи, в течение двух месяцев выезжающий на вызовы к больным с коронавирусной инфекцией, "заработает" спецстаж в полгода", — рассказал замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Новые условия распространяются на работников амбулаторных учреждений и скорой помощи. Информацию о тех, кто работал с коронавирусными больными, главные врачи должны передать в Пенсионный фонд.

В России продолжаются стимулирующие выплаты медикам, которые работают с инфицированными. По последним данным, за апрель их получили уже свыше 153 тысяч человек.

Также медикам положена страховка. Ее выплачивают, если сотрудник получил травму на рабочем месте. На прошлой неделе сообщалось, что страховку выплатили 326 медицинским работникам. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, расследование страховых случаев максимально упрощено и ускорено. Он подчеркнул, что если медицинский работник скончается от болезни, полученной на рабочем месте, выплата будет больше, а получить ее смогут и родственники погибшего врача. Временное положение о страховых случаях будет действовать до конца текущего года.