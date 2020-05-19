Больше 300 медиков получили страховые выплаты

Единовременные страховые выплаты получили 326 медицинских работников. Они полагаются тем, кто получил травмы или заболевания на рабочем месте.

Тем, кто подхватит коронавирус, выплачивается 69 тысяч рублей.

"Мы расширили перечень заболеваний, по которым выплачивается страховка. Расследование страховых случаев максимально упрощено, поэтому проводится быстро. За эти дни страховки получили 326 медработников на общую сумму более 20 миллионов рублей", — доложил на совещании с президентом России министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что если медицинский работник скончается от болезни, полученной на рабочем месте, выплата будет больше, а получить ее смогут и родственники погибшего врача. Временное положение о страховых случаях будет действовать до конца текущего года.

Также он сообщил, что в субботу, 16 мая, было принято постановление о дистанционной торговле безрецептурными препаратами. С 1 июня доставку начнут осуществлять аптеки, которые получат соответствующую лицензию.