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Источник Правда.Ру

В Совете Федерации оценили прогулки по расписанию в Москве

Общество

Жителям Москвы разрешили выходить на улицу. Правда, делать это можно только по расписанию, которое составят городские власти.

Не превратится ли это в "прогулки строгого режима", "Правда.Ру" спросила у председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатора от города Москвы Инны Святенко.

"Прогулки по графику — это, конечно, некие ограничения для граждан. Но это и понятно, что мы только потихонечку робко начинаем выходить из ситуации, в которой находился наш город уже почти 2 месяца. И режим повышенной готовности не снимается. Но так как погода говорит о том, что очень хочется гулять, а люди уже сильно устали от заточения, то, конечно, нельзя не разрешать людям находиться на улице. Я думаю, что если были бы предложения, которые решили бы эту проблему, как сделать так, чтобы люди могли выходить на улицу, но в то же время на той же улице было бы мало людей, их бы обязательно применили", — считает сенатор.

По ее словам, нарушители расписания обязательно будут. И, наверняка, их будут наказывать

"От нас с вами зависит, как долго этот кошмар продлится. Если ситуация, которую мы сейчас видим, с точки зрения динамики распространения коронавируса, будет так же снижаться, как и сейчас, то, я думаю, что этот режим продлится весьма недолго и будет возможность властям города принять решение о следующем этапе снижения режима повышенной готовности", — отметила Святенко.

Она напомнила, что за месяц число зараженных в Москве снизилось в три раза. Число больных коронавирусом, которым требуется госпитализация, упало на 40%.

 

 

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В Совете Федерации оценили новые условия пособия по безработице

Общество

В Совете Федерации оценили решение президента продлить выплату максимальных пособий по безработице тем, кто потерял работу из-за коронавируса. Накануне Владимир Путин заявил, что такие пособия продлены до 1 октября.

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Роспотребнадзор рассказал, как ходить в кино безопасно

Общество

Владельцы кинотеатров должны закупить вендинговые аппараты и рассадить зрителей на полтора метра друг от друга. Такие правила безопасного посещения кинотеатров разработал Роспотребнадзор.

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Супружеская пара в Перми получила срок за растрату миллиарда рублей

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Суд в Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов — генерального директора и члена совета директоров компании "КамСтройИнвест". Они признаны виновными в мошенничестве, растрате и злоупотреблении полномочиями.

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В Бурятии с 1 июня начнется турсезон для жителей региона

Туризм » Путешествия

Власти Бурятии заявили об открытии туристического сезона с 1 июня. Первое время он будет действовать только для местных жителей.

Изначально сообщалось, что туристический сезон будет открыт с 29 мая.

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Многие россияне по-прежнему не верят в коронавирус

Общество

Коронавирус является выдумкой заинтересованных лиц. Такого мнения придерживается треть россиян.

Тематический опрос провела Высшая школа экономики. Согласно ему, больше 23% респондентов считают, что пандемии не существует, никакого коронавируса нет. Около 10% опрошенных уверены, что опасность заболевания, который уносит сотни тысяч жизней, преувеличена.

опрос коронавирус высшая школа экономики
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Уровень смертности от COVID в Москве - один из самых низких в мире
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