Жителям Москвы разрешили выходить на улицу. Правда, делать это можно только по расписанию, которое составят городские власти.
Не превратится ли это в "прогулки строгого режима", "Правда.Ру" спросила у председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатора от города Москвы Инны Святенко.
"Прогулки по графику — это, конечно, некие ограничения для граждан. Но это и понятно, что мы только потихонечку робко начинаем выходить из ситуации, в которой находился наш город уже почти 2 месяца. И режим повышенной готовности не снимается. Но так как погода говорит о том, что очень хочется гулять, а люди уже сильно устали от заточения, то, конечно, нельзя не разрешать людям находиться на улице. Я думаю, что если были бы предложения, которые решили бы эту проблему, как сделать так, чтобы люди могли выходить на улицу, но в то же время на той же улице было бы мало людей, их бы обязательно применили", — считает сенатор.
По ее словам, нарушители расписания обязательно будут. И, наверняка, их будут наказывать
"От нас с вами зависит, как долго этот кошмар продлится. Если ситуация, которую мы сейчас видим, с точки зрения динамики распространения коронавируса, будет так же снижаться, как и сейчас, то, я думаю, что этот режим продлится весьма недолго и будет возможность властям города принять решение о следующем этапе снижения режима повышенной готовности", — отметила Святенко.
Она напомнила, что за месяц число зараженных в Москве снизилось в три раза. Число больных коронавирусом, которым требуется госпитализация, упало на 40%.
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