Бедные сотрудники Netflix: теперь им нельзя смотреть друг на друга и обниматься

И все из-за скандалов с домогательствами. Компания ужесточила правила поведения для своих сотрудников. Так руководство Netflix намерено предотвратить подобные инциденты.

По новому регламенту, на съемках нельзя долгое время смотреть друг на друга, обниматься, обмениваться телефонными номерами и флиртовать. За нарушение, видимо, будут применять санкции. Какие, пока неизвестно.

Один из участников съемочной группы пятого сезона известного сериала «Черное зеркало» рассказал, что в компании действует установка: обо всех отступлениях от новых правил необходимо сообщать начальству.

Несмотря на такие жесткие ограничения, сотрудники отметили, что руководство хочет таким образом обеспечить безопасность и комфортные условия для всех.

Представители Netflix отказались комментировать ситуацию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские ученые ведут разработки, позволяющие подавлять импульсивное поведение. Таким образом, исследователи пытаются бороться с сексуальными домогательствами. В отчете по работам говорится, что медики исследовали область, которая отвечает за ощущение удовольствия от мыслей о возможном вознаграждении.