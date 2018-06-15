Бедные сотрудники Netflix: теперь им нельзя смотреть друг на друга и обниматься

И все из-за скандалов с домогательствами. Компания ужесточила правила поведения для своих сотрудников. Так руководство Netflix намерено предотвратить подобные инциденты.
По новому регламенту, на съемках нельзя долгое время смотреть друг на друга, обниматься, обмениваться телефонными номерами и флиртовать. За нарушение, видимо, будут применять санкции. Какие, пока неизвестно.
Один из участников съемочной группы пятого сезона известного сериала «Черное зеркало» рассказал, что в компании действует установка: обо всех отступлениях от новых правил необходимо сообщать начальству.
Несмотря на такие жесткие ограничения, сотрудники отметили, что руководство хочет таким образом обеспечить безопасность и комфортные условия для всех.
Представители Netflix отказались комментировать ситуацию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские ученые ведут разработки, позволяющие подавлять импульсивное поведение. Таким образом, исследователи пытаются бороться с сексуальными домогательствами. В отчете по работам говорится, что медики исследовали область, которая отвечает за ощущение удовольствия от мыслей о возможном вознаграждении.
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