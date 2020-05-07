Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции, введённый для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, до 31 мая. Кроме того, с 12 мая вступит в силу указ градоначальника об обязательном ношении масок и перчаток в общественном транспорте столицы. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства Москвы.
"Мое мнение — нам не скоро еще предстоит вернуться к полноценной реальной жизни без ограничений. Не хотелось этого говорить, но все-таки надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением эпидемии. К сожалению, такая реальность", — заявлял ранее Собянин.
За отсутствие маски в общественных местах как в Москве, так и в Подмосковье штраф составит четыре тысячи рублей. А если не надеть защитную маску при поездке в столичном общественном транспорте, придётся заплатить штраф в размере пять тысяч рублей. Кроме того, в метро Москвы начали продавать "гигиенический комплект" из маски и перчаток, стоимость которого составит 50 рублей.
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