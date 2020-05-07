Мэр Москвы Сергей Собянин ввёл масочно-перчаточный режим во всём общественном транспорте столицы. С 12 мая все москвичи, отправляющиеся по своим делам на автобусе, троллейбусе, трамвае или метро, обязаны носить медицинские маски и перчатки.
Сергей Собянин отметил, что такая мера связана с возобновлением работы промышленных предприятий с 12 мая. В связи с этим увеличится число горожан, пользующихся общественным транспортом.
"Давая возможность большему количеству людей работать, мы понимаем, что увеличится количество передвижений на транспорте, количество людей, которые общаются друг с другом, надо это каким-то образом компенсировать. Поэтому вводим дополнительный режим самоизоляции на метрополитене, более жесткие требования, обязательно ношение масок, перчаток в общественном транспорте", — заявил мэр Москвы.
Градоначальник добавил, что пропускной режим — необходимость оформлять цифровой пропуск для выхода из дома — в ближайшее время отменен не будет. Говорить об ослаблении ограничений, введённых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в текущий момент ещё рано.
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