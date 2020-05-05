В московском метро начнут продажу медицинских масок и перчаток. Как сообщают РИА "Новости" со ссылкой на столичный Департамент транспорта, "гигиенический комплект" будет стоить 50 рублей. Купить столь необходимые в текущей ситуации предметы можно уже сейчас: гигиенические предметы уже появились на 15 станциях московского метрополитена. Позднее маски и перчатки появятся и на других станциях.
Продажа "гигиенических комплектов" будет вестись через торговые автоматы, нехватки которых столичная подземка не испытывает. Отмечается, что предметы гигиены можно будет приобрести не только комплектом, но и по отдельности. Медицинская маска обойдётся жителям и гостям столицы в 30 рублей, а перчатки — в 25 рублей. Очевидно, что выгоднее покупать именно комплектом.
За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 5 714 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных в столице, по состоянию на 5 мая, насчитывает 80 115 человек. 816 человек погибли от COVID-19, а 7 870 — вылечились.
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