"Гигиенический комплект" в московском метро будет стоить 50 рублей

В московском метро начнут продажу медицинских масок и перчаток. Как сообщают РИА "Новости" со ссылкой на столичный Департамент транспорта, "гигиенический комплект" будет стоить 50 рублей. Купить столь необходимые в текущей ситуации предметы можно уже сейчас: гигиенические предметы уже появились на 15 станциях московского метрополитена. Позднее маски и перчатки появятся и на других станциях.

Где будет вестись продажа "гигиенических комплектов"?

Продажа "гигиенических комплектов" будет вестись через торговые автоматы, нехватки которых столичная подземка не испытывает. Отмечается, что предметы гигиены можно будет приобрести не только комплектом, но и по отдельности. Медицинская маска обойдётся жителям и гостям столицы в 30 рублей, а перчатки — в 25 рублей. Очевидно, что выгоднее покупать именно комплектом.

Эпидемиологическая ситуация в Москве

За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 5 714 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных в столице, по состоянию на 5 мая, насчитывает 80 115 человек. 816 человек погибли от COVID-19, а 7 870 — вылечились.