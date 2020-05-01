Попова рассказала о поэтапном плане ослабления режима самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о поэтапном плане ослабления режима самоизоляции. На первом этапе, который ожидается уже после майских праздников, разрешат прогулки по два-три человека и занятия спортом на улице.

"Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции", — рассказала Попова в интервью ТАСС.

Какие критерии позволяют ослабить ограничительные меры?

Анна Попова подчеркнула, что основными критериями для принятия решения о начале ослабления ограничительных мер являются снижение темпов прироста инфицированных, факт наличия свободных больничных коек для лечения заражённых коронавирусом пациентов, а также увеличение числа проводимых тестирований на наличие инфекции в организме.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, рабочей группе Госсовета и Роспотребнадзору к 5 мая подготовить поэтапный план выхода из режима ограничений.