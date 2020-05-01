В России много и часто говорят о том, что медики - герои нашего времени. Рассказывают, как они, не думая о себе, спасают человеческие жизни.
Но нет официального списка медицинских работников, которые умерли от COVID-19.
Московский кардиолог Алексей Эрлих и его коллеги создали сайт под названием "Список памяти". На нем - имена врачей, медсестер, санитаров и других медработников, погибших от коронавируса.
Сегодня в Списке памяти - 74 медика из Москвы, Санкт-Петербурга, краснодарского края, Ставрополья и других уголков России.
Фотографий нет - только основная информация: фамилия, имя и отчество, возраст, специальность и место работы.
Для того, чтобы увековечить имя погибшего от COVID медика, нужно заполнить форму на сайте, указав
скрин сайта Список памяти
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.