Список памяти: врачи рассказывают коллегах, которых убил COVID

В России много и часто говорят о том, что медики - герои нашего времени. Рассказывают, как они, не думая о себе, спасают человеческие жизни.

Но нет официального списка медицинских работников, которые умерли от COVID-19.

Московский кардиолог Алексей Эрлих и его коллеги создали сайт под названием "Список памяти". На нем - имена врачей, медсестер, санитаров и других медработников, погибших от коронавируса.

Сегодня в Списке памяти - 74 медика из Москвы, Санкт-Петербурга, краснодарского края, Ставрополья и других уголков России.

Фотографий нет - только основная информация: фамилия, имя и отчество, возраст, специальность и место работы.

Внести имя погибшего медика может каждый

Для того, чтобы увековечить имя погибшего от COVID медика, нужно заполнить форму на сайте, указав

данные погибшего человека,

контакты тех, кто может подтвердить информацию о нем.

скрин сайта Список памяти