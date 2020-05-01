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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Список памяти: врачи рассказывают коллегах, которых убил COVID

Общество

В России много и часто говорят о том, что медики - герои нашего времени. Рассказывают, как они, не думая о себе, спасают человеческие жизни.

Но нет официального списка медицинских работников, которые умерли от COVID-19.

Московский кардиолог Алексей Эрлих и его коллеги создали сайт под названием "Список памяти". На нем - имена врачей, медсестер, санитаров и других медработников, погибших от коронавируса.

Сегодня в Списке памяти - 74 медика из Москвы, Санкт-Петербурга, краснодарского края, Ставрополья и других уголков России.

Фотографий нет - только основная информация: фамилия, имя и отчество, возраст, специальность и место работы.

 Внести имя погибшего медика может каждый

Для того, чтобы увековечить имя погибшего от COVID медика, нужно заполнить форму на сайте, указав

  • данные погибшего человека,
  • контакты тех, кто может подтвердить информацию о нем.

 скрин сайта Список памяти

Темы сайт медики список памяти погибшие от коронавируса
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Список памяти: врачи рассказывают коллегах, которых убил COVID
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