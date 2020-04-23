Руководители крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот” пошло на сокращение своих зарплат на 40% из-за пандемии коронавируса, сообщил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.
"Сокращению подверглись в том числе зарплаты топ-менеджмента: принято консолидированное решение о добровольном сокращении зарплат руководства компании на 40% с 1 апреля", — сказал Демин.
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.