Руководители “Аэрофлота” добровольно понизили себе зарплату на 40%

Руководители крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот” пошло на сокращение своих зарплат на 40% из-за пандемии коронавируса, сообщил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.