Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил грозненскую клиническую больницу №4, где лечат больных коронавирусом. Он надел желтый защитный костюм, как и Владимир Путин во время рабочего визита в больницу Коммунарки в Москве.
"Главный врач медучреждения Анзор Байсаев рассказал, что состояние больных оценивается как удовлетворительное", — написал Кадыров в социальной сети "ВКонтакте" по итогам посещения клиники.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.