Кадыров надел желтый защитный костюм, как у Путина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил грозненскую клиническую больницу №4, где лечат больных коронавирусом. Он надел желтый защитный костюм, как и Владимир Путин во время рабочего визита в больницу Коммунарки в Москве.