Эксперт оценила уровень организации доставки продуктов

Сервисы доставки еды не справляются с нагрузкой. В карантинное время проблемы в организации признали все поставщики.

По мнению руководителя исследовательского центра, доцента кафедра "Технология продуктов питания" Ларисы Мелёшкиной, некоторые службы выставляют слишком большое требование по минимальному заказу.

""Метро" работают, но сумма доставки — 2000. Это не каждый пенсионер, имея пенсию в размере от 9 до 14-16 тысячи, на 2000 заказ сможет сделать. "Озон" не доставляет вообще пищевую продукцию кроме продукции долгосрочного хранения. Единственное место, где я могу купить крупы и макароны с доставкой — это действительно на "Озоне". Но длительность доставки будет не менее семи дней, это минимально. Ассортимент весьма ограничен. То есть вы понимаете, что ждать семь дней — это достаточно долго", — оценила ситуацию эксперт, приведя в пример Барнаул.

В столичных городах вариантов доставки больше, но и желающих заказать продукты на дом — в разы больше. Чтобы отрасль смогла достойно справиться с нагрузкой, Владимир Путин поручил разработать ряд мер поддержки.