Из-за угрозы распространения коронавируса в Кузбассе режим самоизоляции продлен до 26 апреля.

Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев в телеобращении к региону.

"Режим самоизоляции в Кузбассе продлевается до 26 апреля включительно. Это необходимо, чтобы не допустить распространения болезни... Мы понимаем, ради чего идем на эти ограничения. Цель - сохранить здоровье и жизнь тысяч людей, обеспечить стабильное функционирование экономики и сделать так, чтобы после окончания эпидемии мы могли как можно быстрее вернуться к нормальной жизни", - сказал он.