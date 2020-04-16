С кого пошла эпидемия: в России нашли нулевого пациента

В России назван самый первый заболевший коронавирусом гражданин.

Как рассказал Александр Чучалин, академик РАН, в интервью порталу "Православие.ру", мужчина "чуть за 40" заразился коронавирусом во время пребывания в Италии.

Уже по возвращению домой ему стало плохо и 27 февраля врачи центра в Коммунарке поставили диагноз "коронавирусная пневмония".

"Диагностировали у него коронавирус очень быстро. Очень рано увидели те осложнения, которые появлялись", — цитирует издание слова Чучалина.

По словам академика, лечил "нулевого пациента" главврач Коммунарки Денис Проценко.

"Этот пациент стал в России и первым заболевшим, и первым победившим COVID-2019. Но заразить успел многих".

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