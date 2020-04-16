В России назван самый первый заболевший коронавирусом гражданин.
Как рассказал Александр Чучалин, академик РАН, в интервью порталу "Православие.ру", мужчина "чуть за 40" заразился коронавирусом во время пребывания в Италии.
Уже по возвращению домой ему стало плохо и 27 февраля врачи центра в Коммунарке поставили диагноз "коронавирусная пневмония".
"Диагностировали у него коронавирус очень быстро. Очень рано увидели те осложнения, которые появлялись", — цитирует издание слова Чучалина.
По словам академика, лечил "нулевого пациента" главврач Коммунарки Денис Проценко.
"Этот пациент стал в России и первым заболевшим, и первым победившим COVID-2019. Но заразить успел многих".
По последним данным оперштаба по борьбе с коронавирусом,
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.