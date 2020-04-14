На создание вакцины от коронавируса потребуется не менее 12 месяцев, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Не исключено, что придется ждать даже дольше обозначенных сроков.
"Мы по-прежнему считаем наиболее вероятным, что потребуется как минимум 12 месяцев. Мы действительно не можем ожидать вакцину ранее 12 месяцев", — заявила она на брифинге журналистам.
Харрис объяснила, что вопрос не только в создании препарата, но и в проведении необходимых исследований, которые подтвердят его эффективность и безопасность.
Кроме того, она дала оценку текущей эпидемиологической ситуации в Европе. В Италии и Испании ВОЗ регистрирует небольшое замедление темпов заболеваемости. При этом в таких странах, как Великобритания и Турция темпы растут. Пик пандемии, по ее словам, еще не пройден.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глава ВОЗ объяснил важность последовательного снятия ограничительных мер. Он отметил, что некоторые страны уже заявили о намерении снять часть запретов, введенных в связи с пандемией.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.