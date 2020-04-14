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Источник Правда.Ру

В ВОЗ рассказали о сроках производства прививки от коронавируса

Общество

На создание вакцины от коронавируса потребуется не менее 12 месяцев, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Не исключено, что придется ждать даже дольше обозначенных сроков.

"Мы по-прежнему считаем наиболее вероятным, что потребуется как минимум 12 месяцев. Мы действительно не можем ожидать вакцину ранее 12 месяцев", — заявила она на брифинге журналистам.

Харрис объяснила, что вопрос не только в создании препарата, но и в проведении необходимых исследований, которые подтвердят его эффективность и безопасность.

Кроме того, она дала оценку текущей эпидемиологической ситуации в Европе. В Италии и Испании ВОЗ регистрирует небольшое замедление темпов заболеваемости. При этом в таких странах, как Великобритания и Турция темпы растут. Пик пандемии, по ее словам, еще не пройден.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глава ВОЗ объяснил важность последовательного снятия ограничительных мер. Он отметил, что некоторые страны уже заявили о намерении снять часть запретов, введенных в связи с пандемией.

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