Глава ВОЗ заявил о важности постепенной отмены ограничительных мер

Чтобы сохранить контроль над ситуацией, связанной с распространением коронавируса, необходимо отменять ограничительные меры постепенно, считает гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что некоторые страны уже заявили о намерении снять часть запретов, введенных в связи с пандемией. Каждое такое решение должно быть принято только с учетом безопасности граждан, подчеркнул глава ВОЗ.

Кроме того он оценил введенный во многих странах запрет на передвижение. В странах с большим процентом бедного населения такая мера может не сработать.

Гебрейесус добавил, что коронавирус в 10 раз смертельнее вируса, спровоцировавшего в 2009 году эпидемию свиного гриппа. Тогда погибло более 18 тыс. человек. По словам главы ВОЗ, коронавирус распространяется намного быстрее, чем отступает.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что со вторника в Италии власти намерены разрешить открытие книжных магазинов, а также других точек, в том числе по продаже детской одежды. Производства при этом продолжат быть закрытыми.