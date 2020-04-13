В Министерстве просвещения РФ заявили, что могут повторно скорректировать сроки сдачи ЕГЭ, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.
Это сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что из-за распространения коронавируса ведомство перенесло Единый государственный экзамен на 8 июня.
"Понятно, что, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, мы будем, возможно, этот срок корректировать, но пока принято такое решение", — объяснил Кравцов.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.