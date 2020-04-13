Новые сроки сдачи ЕГЭ могут перенести

В Министерстве просвещения РФ заявили, что могут повторно скорректировать сроки сдачи ЕГЭ, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.

Это сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что из-за распространения коронавируса ведомство перенесло Единый государственный экзамен на 8 июня.