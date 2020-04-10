В Петербурге обнаружили порядка 300 нарушителей карантина

Петербургские правоохранители составили около 300 протоколов на местных жителей, нарушивших карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов, передает РИА "Новости".

В связи с такой удручающей статистикой градоначальник предложил работодателям ввести санкции в отношении нарушителей: лишать их отпускных и части больничного, а в некоторых случаях даже привлекать к уголовной ответственности.