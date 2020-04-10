Петербургские правоохранители составили около 300 протоколов на местных жителей, нарушивших карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов, передает РИА "Новости".
В связи с такой удручающей статистикой градоначальник предложил работодателям ввести санкции в отношении нарушителей: лишать их отпускных и части больничного, а в некоторых случаях даже привлекать к уголовной ответственности.
"Сегодня каждый должен осознать масштаб угрозы и оставаться дома. Нельзя быть беспечным эгоистом и ставить под угрозу жизнь и здоровье других людей. Стоимость лечения пациента в легкой форме составляет 24 тысячи рублей, в средней тяжести — почти 125 тысяч рублей, а тяжелого больного, с реанимацией — до полумиллиона или даже больше. Оснащение специализированных коек обходится в миллиарды рублей", — обратился к горожанам Беглов.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.