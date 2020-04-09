Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что автомобили граждан, которые должны сидеть на карантине, отслеживаются.
"С завтрашнего дня будем уже жестко наказывать нарушителей карантина, разъезжающих по городу", — заявил градоначальник.
Данная мера будет касаться только тех жителей столицы, кто находится на официальном карантине, это пациенты с COVID-19 на домашнем лечении, а также их близкие родственники и те, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
"Любой их выход из подъезда фиксируется. Раньше мы не предпринимали жестких мер, но доводили до их сведения, что они не должны выходить из дома, и в крайнем случае только штрафовали", — сообщил мэр.
Сейчас в связи с принятием новых федеральных законов и регионального закона по изменениям в Административный кодекс власти могут наложить штраф в автоматическом режиме.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что здоровые россияне, нарушившие карантин, будут платить штраф.
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