В Москве будут штрафовать нарушителей карантина на личном авто

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что автомобили граждан, которые должны сидеть на карантине, отслеживаются.

"С завтрашнего дня будем уже жестко наказывать нарушителей карантина, разъезжающих по городу", — заявил градоначальник.

Данная мера будет касаться только тех жителей столицы, кто находится на официальном карантине, это пациенты с COVID-19 на домашнем лечении, а также их близкие родственники и те, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

"Любой их выход из подъезда фиксируется. Раньше мы не предпринимали жестких мер, но доводили до их сведения, что они не должны выходить из дома, и в крайнем случае только штрафовали", — сообщил мэр.

Сейчас в связи с принятием новых федеральных законов и регионального закона по изменениям в Административный кодекс власти могут наложить штраф в автоматическом режиме.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что здоровые россияне, нарушившие карантин, будут платить штраф.