Здоровые россияне, нарушившие карантин, будут платить штраф

До 40 тысяч рублей будут платить россияне, нарушившие карантинный режим. Это касается тех, у кого не диагностирован коронавирус.

Такие штрафы могут ввести в России. Сейчас пакет поправок, которые предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, рассматривают в Госдуме. Комитет по госстроительству и законодательству уже поддержал инициативу.

Если поправки будут приняты, то за нарушение карантинного режима здоровым россиянам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Должностное лицо заплатит от 50 до 150 тысяч рублей, юрлицо — от 200 до 500 тысяч рублей. Юридическое лицо, кроме штрафа, также будет наказано приостановкой деятельности на месяц.

В случае, если нарушение карантина навредит здоровью другого человека, штрафы вырастут: для физлиц — 300 тысяч рублей, должностных лиц — 500 тысяч, юрлиц — 1 миллион рублей.

Напомним, что в России вводят дополнительные меры ограничения. В частности, закрывают все магазины и торговые центры. Работать разрешено только продуктовым магазинам и аптекам.