567 тысяч автомобилей покинули Москву за три дня. Местные жители уезжают из столицы, которая стала центром эпидемии коронавируса в России.
Как сообщает Центр организации дорожного движения Москвы, из столицы выехали более 850 тысяч человек. Данные, которые ЦОДД приводит в своем микроблоге, охватывают период с 27 по 29 марта.
Напомним, что в Москве за минувшие сутки выявлено 448 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице коронавирусом больны 2 923 пациента.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.