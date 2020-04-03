Более 850 тысяч человек покинули Москву

567 тысяч автомобилей покинули Москву за три дня. Местные жители уезжают из столицы, которая стала центром эпидемии коронавируса в России.

Как сообщает Центр организации дорожного движения Москвы, из столицы выехали более 850 тысяч человек. Данные, которые ЦОДД приводит в своем микроблоге, охватывают период с 27 по 29 марта.

Напомним, что в Москве за минувшие сутки выявлено 448 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице коронавирусом больны 2 923 пациента.