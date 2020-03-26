Мэр Москвы призвал россиян не ездить в столицу

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других областей России временно не посещать Москву.

"Москва всегда была весьма гостеприимной и всегда рада гостям. Но в эти дни я бы очень советовал воздержаться от путешествий и не подвергать себя излишним рискам", — написал мэр столицы.

Также он добавил, что туристическая отрасль Москвы в настоящее время приостановила свою работу.

Ранее Собянин подписал новый указ, которым ужестояаются меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, с 28 марта по 5 апреля текущего года прекращается работа некоторых магазинов, но аптеки и продуктовые магазины будут работать, как и ранее.