Член Совета Федерации Людмила Нарусова доставлена в медцентр в московском поселке Коммунарка.
Возможно, у нее коронавирус, сообщил один из телеканалов.
Отмечается, что ранее сенатор обращалась в одну из клиник, откуда она была перенаправлена в Коммунарку. У Нарусовой был взят анализ на коронавирус.
Напомним, 25 марта прошло заседание Совфеда РФ. В рамках "правительственного часа" выступил руководитель Минобороны Сергей Шойгу, глава Счетной палаты Алексей Кудрин представил отчет.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.