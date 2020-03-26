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Сенатора Нарусову положили в больницу на Коммунарке

Общество

Член Совета Федерации Людмила Нарусова доставлена в медцентр в московском поселке Коммунарка.

Возможно, у нее коронавирус, сообщил один из телеканалов.

Отмечается, что ранее сенатор обращалась в одну из клиник, откуда она была перенаправлена в Коммунарку. У Нарусовой был взят анализ на коронавирус.

Напомним, 25 марта прошло заседание Совфеда РФ. В рамках "правительственного часа" выступил руководитель Минобороны Сергей Шойгу, глава Счетной палаты Алексей Кудрин представил отчет.

 

коронавирус обследование людмила нарусова
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