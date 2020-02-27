За сутки в Челябинской области выпало 15 см снега

В Челябинской области за 26 февраля, а также ночное время и утро 27-го выпало до 15 сантиметров снежных осадков. Об этом сообщили в миндортрансе.

Отмечается, что в городе Челябинске "нападало" 13 сантиметров снега. А наибольший объем выпал в Катав-Ивановске и Златоусте — по 15 сантиметров.

А ранее СМИ писали, что в Челябинске выпала практически месячная норма снега. В настоящее время городские улицы расчищают.