Эксперт заявил о новом температурном рекорде в Москве

В пятницу, 21 февраля, жителей Москвы ждет погода с переменной облачностью и без осадков, возможно обновление рекордных значений температуры. Об этом журналистам сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В дневное время плюс пять-семь градусов, по области — плюс 3-8 градусов тепла", — сказал он.

Ветер ожидается юго-западный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 753 миллиметра ртутного столба, что несколько превышает норму.