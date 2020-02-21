В пятницу, 21 февраля, жителей Москвы ждет погода с переменной облачностью и без осадков, возможно обновление рекордных значений температуры. Об этом журналистам сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В дневное время плюс пять-семь градусов, по области — плюс 3-8 градусов тепла", — сказал он.
Ветер ожидается юго-западный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 753 миллиметра ртутного столба, что несколько превышает норму.
"Да, очевидно рекорд будет. За последние 55 лет максимальная температура в эту дату была в 1976 году — + 4,3 градуса. Так что температура у нас будет самой высокой с 1976 года", — пояснил собеседник агентства.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.