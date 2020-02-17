Немецкий писатель: спасибо советскому народу за освобождение от фашизма

Со всех концов земного шара в преддверии 75-й годовщины Победы над фашизмом ветераны получают поздравления и слова благодарности за совершенный во имя человечества подвиг.

Это стало возможным благодаря проекту RT #ПочтаПобеды.

Сегодня на #ПочтуПобеды пришло письмо от Вольфа фон Фихтенберга, известного немецкого писателя, автора исторических романов.

Большая человеческая благодарность народу-освободителю

Он поблагодарил ветеранов Красной армии и весь советский народ за освобождение Европы от нацизма и за то самопожертвование, которое, по его словам, недооценено на Западе.

"Благодарю вас за освобождение от монстра Гитлера, этого исчадия ада. Здесь, на Западе, слишком много внимания уделяется вкладу американцев и слишком мало — самопожертвованию вашего народа", — написал фон Фихтенберг в письме.

Писатель пожелал ветеранам и всему народу России божьей помощи: