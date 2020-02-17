Со всех концов земного шара в преддверии 75-й годовщины Победы над фашизмом ветераны получают поздравления и слова благодарности за совершенный во имя человечества подвиг.
Это стало возможным благодаря проекту RT #ПочтаПобеды.
Сегодня на #ПочтуПобеды пришло письмо от Вольфа фон Фихтенберга, известного немецкого писателя, автора исторических романов.
Он поблагодарил ветеранов Красной армии и весь советский народ за освобождение Европы от нацизма и за то самопожертвование, которое, по его словам, недооценено на Западе.
"Благодарю вас за освобождение от монстра Гитлера, этого исчадия ада. Здесь, на Западе, слишком много внимания уделяется вкладу американцев и слишком мало — самопожертвованию вашего народа", — написал фон Фихтенберг в письме.
Писатель пожелал ветеранам и всему народу России божьей помощи:
"Я жму вашу руку в надежде, что вы примете этот жест и ответите на него тем же".
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