Все школы Орла закрылись на карантин

Все средние общеобразовательные школы города Орла закрыли на карантин с 14 февраля. Учебный процесс возобновится с 21 февраля.

Как журналистам пояснили в пресс-службе местной администрации, это решение приняли в связи с тем, что количество школьников, которые не посещают занятия из-за заболевания гриппом и ОРВИ, уже превысило 20%.

В целом, по информации управления Роспотребнадзора по Орловской области, на территории региона за недельный период заболело около семи тысяч человек, 55% заболевших — дети. Превышение эпидемических порогов фиксируется среди всех возрастных категорий граждан.