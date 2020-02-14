Около 41% опрошенных мужчин считают дискриминацией тот факт, что они выходят на пенсию на 5-ти лет позже женщин. Их мнение поддерживает 28% женщин, говорят итоги опроса сервиса по поиску работы Superjob.
"41% мужчин полагает, что их права ущемлены поздним выходом на пенсию. С этим согласны только 28% женщин", — указывается в результатах исследования.
Указывается, что большинство респондентов все же не считают более поздний выход представителей сильного пола на пенсию дискриминацией: среди женщин этого мнения придерживается ровно половина опрошенных, среди мужчин — 44%.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.