Свыше 40% мужчин посчитали дискриминацией более поздний выход на пенсию

Около 41% опрошенных мужчин считают дискриминацией тот факт, что они выходят на пенсию на 5-ти лет позже женщин. Их мнение поддерживает 28% женщин, говорят итоги опроса сервиса по поиску работы Superjob.

"41% мужчин полагает, что их права ущемлены поздним выходом на пенсию. С этим согласны только 28% женщин", — указывается в результатах исследования.

Указывается, что большинство респондентов все же не считают более поздний выход представителей сильного пола на пенсию дискриминацией: среди женщин этого мнения придерживается ровно половина опрошенных, среди мужчин — 44%.