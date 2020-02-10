Телеведущая не сдержала смеха в репортаже о льготах. ВИДЕО

В интернете появилось видео, на котором запечатлена телеведущая службы новостей "Вести: Приморье" при подготовке к эфиру. Девушка произнесла текст, в котором было написано о повышении социальных выплат на три процента.

В тексте жителям России рекомендовалось тратить 900 рублей на медикаменты, еще 137 рублей советуют откладывать на путевку в санаторий, а остальные средства потратить на дорогу до места отдыха. Именно после этих слов телеведущая не смогла совладать с собой и засмеялась.