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Телеведущая не сдержала смеха в репортаже о льготах. ВИДЕО

Общество

В интернете появилось видео, на котором запечатлена телеведущая службы новостей "Вести: Приморье" при подготовке к эфиру. Девушка произнесла текст, в котором было написано о повышении социальных выплат на три процента.

В тексте жителям России рекомендовалось тратить 900 рублей на медикаменты, еще 137 рублей советуют откладывать на путевку в санаторий, а остальные средства потратить на дорогу до места отдыха. Именно после этих слов телеведущая не смогла совладать с собой и засмеялась.

Затем девушка задала вопрос своим коллегам: "А вы вообще текст видели?"

смех видео льготы новости репортаж вести: приморье социальные выплаты
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