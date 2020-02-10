В интернете появилось видео, на котором запечатлена телеведущая службы новостей "Вести: Приморье" при подготовке к эфиру. Девушка произнесла текст, в котором было написано о повышении социальных выплат на три процента.
В тексте жителям России рекомендовалось тратить 900 рублей на медикаменты, еще 137 рублей советуют откладывать на путевку в санаторий, а остальные средства потратить на дорогу до места отдыха. Именно после этих слов телеведущая не смогла совладать с собой и засмеялась.
Затем девушка задала вопрос своим коллегам: "А вы вообще текст видели?"
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".