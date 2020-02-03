МЧС предупредило жителей Петербурга об усилении ветра

Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу предупредило об усилении ветра с порывами до 17 метров в секунду сегодня, 3 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По сведениям ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 3 февраля в Санкт-Петербурге прогнозируется усиление северо-западного ветра, местами 17 метров в секунду", — указывается в сообщении.

Отметим, по информации Центра погоды "ФОБОС", погоду в Северной столице сегодня будет определять холодная часть уходящего циклона. Днем в городе будет облачно, пройдут осадки в виде снега, местами ожидается гололедица.