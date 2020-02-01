Детей, которых бросил отец в Шереметьеве, передали бабушке

Пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой сообщила о передаче детей, брошенных отцом в Шереметьево, бабушке.

"Братья, увезённые отцом в Москву, вернулись в Комсомольск-на-Амуре. В сопровождении представителей аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка и представителей региона детей передали бабушке, временная опека на неё уже оформлена. Решены вопросы с детским садом и школой рядом с домом, куда ребята будут ходить", - сказано в сообщении.

В прошлое воскресение мужчина оставил двух мальчиков возрастом шесть и девять лет в столичном аэропорту Шереметьево с запиской, в которой пожаловался на невозможность содержать детей.