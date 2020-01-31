Эксперт по демографии: в России вероятен скорый бэби-бум

Край демографической ямы конца 1990-х годов уже отчётливо виден. И, вероятно, уже в ближайшие годы в России можно будет ждать увеличения рождаемости.

Так считает Елена Егорова, завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова.

И это мнение основано не на умозрительных заключениях, а является результатом расчетов с использованием большого объема статистических данных.

В 2019 году по данным Росстата

родилось 1 млн 365 тыс детей. В 2018 было на 117 тыс. больше.

Почему рожали меньше

"Падение рождаемости в 2019 году обусловлено тем, что страна еще не вышла из демографической ямы: в 2010 году девушек 15-19 лет и 20-24 года было 8,4 и 12,2 миллиона человек,

в 2019 году — 6,9 и 7,1 миллиона соответственно", —

— объясняет Егорова.

Видет край демографической ямы

Однако, по словам ученого, сейчас "уже на подходе" поколение начала 2000-х годов:

10-14 лет — 7,8 миллиона человек,

0-4 и 5-9 лет — чуть больше 9 миллионов человек.