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Эксперт по демографии: в России вероятен скорый бэби-бум

Общество

Край демографической ямы конца 1990-х годов уже отчётливо виден. И, вероятно, уже в ближайшие годы в России можно будет ждать увеличения рождаемости.

Так считает Елена Егорова, завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова.

И это мнение основано не на умозрительных заключениях, а является результатом расчетов с использованием большого объема статистических данных.

В 2019 году по данным Росстата

  • родилось 1 млн 365 тыс детей. В 2018 было на 117 тыс. больше.

Почему рожали меньше

"Падение рождаемости в 2019 году обусловлено тем, что страна еще не вышла из демографической ямы:

  • в 2010 году девушек 15-19 лет и 20-24 года было 8,4 и 12,2 миллиона человек,
  • в 2019 году — 6,9 и 7,1 миллиона соответственно", —

— объясняет Егорова.

Видет край демографической ямы

Однако, по словам ученого, сейчас "уже на подходе" поколение начала 2000-х годов:

  • 10-14 лет — 7,8 миллиона человек,
  • 0-4 и 5-9 лет — чуть больше 9 миллионов человек.

"Вот когда они вырастут, тогда и рождаемость увеличится. Сейчас, да и потом тоже, большие надежды возлагаются на "срабатывание" новых мер демографической политики, обозначенных президентом в послании", — резюмирует Елена Егорова.

Темы демография рождаемость елена егорова
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