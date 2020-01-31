Край демографической ямы конца 1990-х годов уже отчётливо виден. И, вероятно, уже в ближайшие годы в России можно будет ждать увеличения рождаемости.
Так считает Елена Егорова, завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова.
И это мнение основано не на умозрительных заключениях, а является результатом расчетов с использованием большого объема статистических данных.
"Падение рождаемости в 2019 году обусловлено тем, что страна еще не вышла из демографической ямы:
- в 2010 году девушек 15-19 лет и 20-24 года было 8,4 и 12,2 миллиона человек,
- в 2019 году — 6,9 и 7,1 миллиона соответственно", —
— объясняет Егорова.
Однако, по словам ученого, сейчас "уже на подходе" поколение начала 2000-х годов:
"Вот когда они вырастут, тогда и рождаемость увеличится. Сейчас, да и потом тоже, большие надежды возлагаются на "срабатывание" новых мер демографической политики, обозначенных президентом в послании", — резюмирует Елена Егорова.
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