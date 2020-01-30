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Адвокат: фигурант по делу Шамсутдинова оговорил себя под давлением

Общество

Руслан Мухатов, проходящий обвиняемым по уголовному делу, где потерпевшим признан "забайкальский стрелок" Рамиль Шамсутдинов, подписал признание, потому что был "введен в заблуждение следователями, ведущими дело".

Такое заявление сделал сегодня адвокат Андрей Глазков, который назначен защитником Мухатова.

По его словам, "обвинение сильно сгустило краски".

"Во время занятий по физподготовке Мухатов, действительно, приказывал выполнять упражнения "гусиный шаг", приседания с выпрыгиванием, подтягивания на перекладине и отжимания. Так вот, следователи пришли к выводу, что эти упражнения "унижают честь и достоинство". Вот никого никогда, начиная с детсада и школы, не унижали, а тут вдруг унизили. Да причем до такой степени, что человек за автомат схватился", — говорит Глазков.

Все дело упирается в "потерпевшего"

Адвокат уверен, что дело все тут в "потерпевшем" — солдате Шамсутдинове, расстрелявшем восьмерых сослуживцев.

"Мухатов себя оговорил, признавая вину в части физических упражнений. Да и следователи внушали, что у них особый порядок и, если вину сейчас признает, то поедет домой еще до Нового года. У него дембель 9 декабря. А теперь парень по факту 1,5 месяца находится в армии без всяких оснований", — рассказывает адвокат.

Есть в этом деле еще одна "странность"

Солдаты, которые тоже признаны потерпевшими от действий Мухатова — все 6 человек — просят освободить "деда" и потерпевшими себя совсем не считают.

"Никто. Кроме Шамсутдинова", — подчеркивает Глазков.

Напомним, что 25 октября в воинской части поселка Горный, в Забайкалье, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в караульном помещении. Восемь человек погибли на месте, двое в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Темы адвокат руслан мухатов андрей глазков рамиль шамсутдинов
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