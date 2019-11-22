Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова

У солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в забайкальской воинской части, новые адвокаты.

Как сообщает сегодня портал URA. RU, Саид-Магомед Чапанов, адвокат главы Чеченской республики, ранее выступавший защитником Шамсутдинова, не будет представлять его интересы в суде.

По его словам, делом этим займутся сразу два известных правозащитника из Казани и Саратова — Руслан Нагиев и Равиль Тугушев. С ними семью Шамсутдиновых познакомил Чапанов. И он даже присутствовал вчера, 21 ноября, при подписании соглашения.

Как рассказал адвокат, сейчас юристы готовятся вылететь в Читу. Сам же Чапанов в этом деле в дальнейшем будет играть роль советника, поскольку у него, практикующего юриста, большой опыт именно в уголовных делах.

Кстати, как подчеркнул Чапанов, новые адвокаты, как и он сам, дело о расстреле военных безнадежным не считают. Их первостепенная задача — "понять, что двигало парнем на самом деле, найти проблему, корень совершенного им зла".

Напомним, трагедия, к которой почти месяц приковано внимание всей страны, произошла 25 октября в воинской части поселка Горный, в Забайкалье. Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в караульном помещении. Восемь человек погибли на месте, двое в тяжелом состоянии были госпитализированы.

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