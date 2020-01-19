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Источник Правда.Ру

Экс-сотрудник СБУ рассказал, почему в России невозможен "Майдан". ВИДЕО

Общество

Россияне в отличие от украинцев не верят в "Майданы" и "революции гидности", поскольку знают, чем заканчиваются подобные государственные перевороты. Такую позицию высказал интернет-телеканалу PolitWera экс-сотрудник Службы безопасности Украины по фамилии Мулык.


"Нас всех изначально обманывают тем, что мы влияем на процессы и что мы можем влиять на процессы, делая что-то, и предлагая нам какие-то варианты - ходить на выборы или не ходить, голосовать или нет. Но маленькая доля правды, которая есть, скажем, у русских и в Киеве у украинцев в том, что когда русским скажут выходить на майдауны, «скачите, сбрасывайте власть и так далее», они пока ещё не готовы воспринять этот обман. Наши поведутся опять", - пояснил бывший силовик.

"Я вам гарантирую, если завтра кто-то проспонсирует 100 новых биотуалетов, как было раньше (1000 долларов биотуалет, их было сто - 100 тысяч долларов, ни один майдаун не задался вопросом, откуда такие бабки?), если анонсируют новый майдаун развала государства и опять будут спонсировать, то наши побегут", - заявил Мулык.

Темы сбу мулык россия майдан украина революция гидности государственный переворот
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