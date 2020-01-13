В России создадут новую систему выплат учителям

Министр просвещения России Ольга Васильева сообщила, что ведомство готовит поправки в Трудовой кодекс, которые изменят систему выплат учителям. По ее словам, поправки предусматривают, чтобы около 70% фонда оплаты труда гарантировано уходило на оклады преподавателям.

Остальные 30%, отмечает Васильева, будут уходить на различные надбавки. Также поправки создадут единую модель для оплаты труда учителей на федеральном уровне.