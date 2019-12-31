Метро и МЦК будут работать в Москве в новогоднюю ночь

В российской столице общественный транспорт будет работать и в новогоднюю ночь. Об этом сообщает официальный интернет-ресурс мэра и правительства Москвы.

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января будут открыты метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК). Кроме этого, местные жители и гости города смогут пользоваться наземным транспортом. Движение будет открыто по 175-ти маршрутам.

В сообщении отмечается, что благодаря этому жители Москвы смогут встретить Новый год дома или в гостях, а после — в парках или на улицах продолжить развлечения.