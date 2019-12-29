Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"

Модель и телеведущая Алена Водонаева упрекнула актера Ивана Охлобыстина в бескультурье и назвала его "типичным быдлом". Это произошло после того, как актер раскритиковал Водонаеву за ее слова о "живущих в нищете россиян".

Ранее телеведущая утверждала, что презирает россиян, которые живут в нищете. Она призвала их "прекратить рожать рабов". Охлобыстин предложил ввести "определенный ценз" на должность телеведущих, чтобы оградить граждан России от "дам с пониженной социальной ответственностью".