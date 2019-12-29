Модель и телеведущая Алена Водонаева упрекнула актера Ивана Охлобыстина в бескультурье и назвала его "типичным быдлом". Это произошло после того, как актер раскритиковал Водонаеву за ее слова о "живущих в нищете россиян".
Ранее телеведущая утверждала, что презирает россиян, которые живут в нищете. Она призвала их "прекратить рожать рабов". Охлобыстин предложил ввести "определенный ценз" на должность телеведущих, чтобы оградить граждан России от "дам с пониженной социальной ответственностью".
"Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о "рабах государства" справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проституткой. Ну, а где хотя бы проповедь?", - написала Водонаева в Instagram.
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