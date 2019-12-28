Собчак и Виторгана потребовали лишить родительских прав

В Instagram-аккаунте Максима Виторгана появилась публикация, которая спровоцировала массу недовольства среди его подписчиков. Пользователи соцсети были настолько возмущены, что потребовали лишить Виторгана и Ксению Собчак родительских прав.

Скандал произошел из-за фотографии 3-летнего сына Виторгана и Собчак Платона на горных лыжах. Подписчики обратили внимание на то, что горные лыжи являются одним из самых опасных видов спорта.