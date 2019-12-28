В Instagram-аккаунте Максима Виторгана появилась публикация, которая спровоцировала массу недовольства среди его подписчиков. Пользователи соцсети были настолько возмущены, что потребовали лишить Виторгана и Ксению Собчак родительских прав.
Скандал произошел из-за фотографии 3-летнего сына Виторгана и Собчак Платона на горных лыжах. Подписчики обратили внимание на то, что горные лыжи являются одним из самых опасных видов спорта.
"Свою жизнь не ценят, еще и ребенка приучают к такой безответственности. Таких нужно лишать родительских прав", - гласит один из комментариев под фотографией.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.